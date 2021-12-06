Общественники Греции заявили о превращении страны в базу НАТО, нацеленную на Крым

Греция из-за переброски военной техники США и войск через её территорию превращается в стратегическую базу НАТО, нацеленную на юг России, сфокусированную на Крыме. Такое мнение приводится в распространённом заявлении греческой организации "Клуб друзей Крыма".

"Наша страна становится стратегической базой евроатлантизма, нацеленной на Балканы и ещё дальше на север, к Чёрному морю и югу России, фокусируясь на Крыме. Чёрное море уже постепенно превращается в горячую зону воздушных и морских наступательных операций, когда множество боевых самолётов и кораблей НАТО, в том числе греческих и турецких, участвуют бок о бок в эскалации напряжённости", — заявили в клубе.

Авторы заявления отметили, что для переброски большого числа техники (военные корабли, беспилотники, вертолёты, бронетранспортёры) и массовой транспортировки отдельных воинских частей на Балканы и в другие пункты назначения используется новая база материально-технического обеспечения — порт и транспортная сеть города Александруполис. Они сомневаются, что цель этого — создать поводы для беспокойства Турции.

"Турция и Греция как члены НАТО в полной мере выполняют свои стратегии холодной войны в рамках НАТО в отношении Крыма", — считают в организации.

Кроме того, "Клуб друзей Крыма" выступил против "дипломатического и политического возмездия" в виде санкций США и Евросоюза (ЕС) против Крыма и России, а также за укрепление дружбы и сотрудничества греческого народа с народом Крыма.