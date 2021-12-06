Россияне рассказали, какие ассоциации у них с СССР

Опрос показал, что лишь 1% взрослых граждан связывает Советский Союз с репрессиями и ГУЛАГом, 5% — с дефицитом и очередями.

Почти каждый пятый взрослый россиянин не может правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических Республик. 11% признались, что не знают расшифровки, а ещё 8% сделали это с ошибками. Такие результаты получены после исследования, проведённого ВЦИОМом.

Как пишет РБК, большинство из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, — молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. Доля способных перечислить республики бывшего СССР в разы ниже: все 15 вспомнили только 6% респондентов. При этом каждый пятый россиянин сообщил, что Советский Союз у него ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Чаще других об этом говорили военнослужащие и люди с высшим образованием, а также старшее поколение — из возрастных групп 45–59 лет и более 60 лет.

Вместе с тем для 13% взрослых россиян СССР связан с положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями, у 11% — с собственными детством и юностью или же с молодостью родителей. Эти ответы более популярны у людей старшего и среднего поколения, а у женщин встречаются чаще, чем у мужчин.