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В Петербурге после взрыва газа выгорела квартира

Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники МЧС уже справились с огнём.

5 декабря, 22:53

В Петербурге после взрыва газа выгорела квартира. Видео © LiFE

В Санкт-Петербурге на проспекте Маршала Блюхера произошёл пожар в квартире. Предварительно, причиной стал взрыв газовоздушной смеси. По данным Лайфа, информации о пострадавших нет.

Причину возгорания специалистам ещё предстоит выяснить. Живущий рядом петербуржец рассказал, что слышал хлопок, а затем посыпались стёкла и начался пожар.

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Ранее Лайф писал, что взрыв на заводе боеприпасов в Дзержинске полностью разрушил цех. Две женщины пострадали, было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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