В Петербурге после взрыва газа выгорела квартира
Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники МЧС уже справились с огнём.
В Петербурге после взрыва газа выгорела квартира. Видео © LiFE
В Санкт-Петербурге на проспекте Маршала Блюхера произошёл пожар в квартире. Предварительно, причиной стал взрыв газовоздушной смеси. По данным Лайфа, информации о пострадавших нет.
Причину возгорания специалистам ещё предстоит выяснить. Живущий рядом петербуржец рассказал, что слышал хлопок, а затем посыпались стёкла и начался пожар.
Ранее Лайф писал, что взрыв на заводе боеприпасов в Дзержинске полностью разрушил цех. Две женщины пострадали, было возбуждено уголовное дело.
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