Названы самые "непьющие" и "некурящие" регионы России

Республики Северного Кавказа лидируют в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек, свидетельствуют результаты проведённого РИА "Новости" исследования. Показатели брались за последние три года. Учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

По результатам проведённого исследования, в лидирующей пятёрке по сравнению с прошлым годом изменений не произошло. Первую и вторую строчки рейтинга занимают Чеченская Республика и Республика Дагестан, следом за ними расположились Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика, а замыкает лидирующую пятёрку Волгоградская область. В первую десятку рейтинга входят Ульяновская, Брянская области, Республика Марий Эл, Рязанская область и Республика Адыгея.

В замыкающей рейтинг группе произошли небольшие поправки — некоторые участники изменили свои места в списке. Наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Республике Хакасия, Камчатском крае, Сахалинской, Амурской областях, Удмуртской Республике и Магаданской области. Последняя, к примеру, улучшила свои показатели за счёт снижения расходов на потребление табачных изделий в прошедшем году. Для всех входящих в замыкающую группу республик и областей наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя.

По сравнению с прошлым годом существенно улучшил свои позиции в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек среди населения Санкт-Петербург, поднявшись с 65-й на 39-ю строчку. Но по-прежнему там наиболее острой проблемой остаётся распространение наркотических веществ. Позиции Москвы несущественно снизились — с 52-го на 54-е место. Столицу подводит графа "табакокурение".