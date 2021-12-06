Названы самые "непьющие" и "некурящие" регионы России
Объём продаж в пересчёте на чистый спирт, по итогам 2020 года, в РФ в целом составил 7,3 литра на взрослого человека, по сравнению с предыдущим годом не изменился.
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Республики Северного Кавказа лидируют в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек, свидетельствуют результаты проведённого РИА "Новости" исследования. Показатели брались за последние три года. Учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.
По результатам проведённого исследования, в лидирующей пятёрке по сравнению с прошлым годом изменений не произошло. Первую и вторую строчки рейтинга занимают Чеченская Республика и Республика Дагестан, следом за ними расположились Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика, а замыкает лидирующую пятёрку Волгоградская область. В первую десятку рейтинга входят Ульяновская, Брянская области, Республика Марий Эл, Рязанская область и Республика Адыгея.
В замыкающей рейтинг группе произошли небольшие поправки — некоторые участники изменили свои места в списке. Наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Республике Хакасия, Камчатском крае, Сахалинской, Амурской областях, Удмуртской Республике и Магаданской области. Последняя, к примеру, улучшила свои показатели за счёт снижения расходов на потребление табачных изделий в прошедшем году. Для всех входящих в замыкающую группу республик и областей наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя.
По сравнению с прошлым годом существенно улучшил свои позиции в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек среди населения Санкт-Петербург, поднявшись с 65-й на 39-ю строчку. Но по-прежнему там наиболее острой проблемой остаётся распространение наркотических веществ. Позиции Москвы несущественно снизились — с 52-го на 54-е место. Столицу подводит графа "табакокурение".
Ранее Лайф писал, что учёные развеяли миф о пользе умеренного потребления алкоголя. Эксперты пришли к выводу, что трезвенники, которые, по статистике, умирают раньше мало пьющих людей, на самом деле имеют хронические заболевания или проблемы со здоровьем из-за других вредных привычек.
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