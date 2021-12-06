Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата при краже со счетов россиян

Банк России намерен определить сумму, которую коммерческие банки должны будут возвращать клиентам в случае, если тех обманут финансовые мошенники. Материалы с предложениями регулятора разосланы участникам рынка.

Как пишет РБК, сумма компенсации будет определена "исходя из целевого возврата денежных средств гражданам — в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии". При этом отмечается, что за третий квартал 2021 года мошенники похитили у банковских клиентов путём несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд рублей. Вернули банки клиентам только 7,7% похищенных средств, или менее 250 млн рублей.

"Основными предпосылками для внесения изменений в закон являются: наблюдаемая картина по доле возврата денежных средств клиентам, необходимость существенной модернизации механизма противодействия хищению денежных средств и возврата списанных со счетов клиентов денежных средств", — пояснил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в разосланных материалах регулятора.

Планируется ввести упрощённый порядок возврата украденных денежных средств гражданам. Из документа неясно, в какой степени на процедуре возврата отразится поведение самого клиента банка.