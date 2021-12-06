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Банки предложили ограничить размер специальных вкладов для малоимущих

Некоторые эксперты же считают, что этот новый инструмент не сильно поможет выправить положение небогатых, спрос на него будет довольно низким.

5 декабря, 21:49

Фото © Pexels

Российские банки в целом поддерживают идею ЦБ РФ ввести специальный вклад с повышенным процентом для людей с невысокими доходами. Однако в ряде крупных финансовых организаций предлагают на новые депозиты для небогатых граждан установить лимиты до 200–300 тысяч рублей.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее рассказала, что есть два сценария этой социальной программы. В первом ставка выше рыночной может быть обеспечена за счёт прибыли банков, во втором — за счёт субсидирования правительством путём повышения отчислений по дивидендам со стороны тех же кредитных организаций. Как пишет газета "Известия", по мнению члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, в первом варианте банкам государством будет навязан убыточный социальный продукт без должной компенсации затрат. Второй можно назвать так: забрать у банков с госучастием капитал в виде повышенных дивидендов и поделить в виде госсубсидий.

Одни банкиры считают, что доходность по новому депозиту следует привязать к ключевой ставке, так как уровень инфляции спорный показатель, его публикуют сразу несколько различных институтов. Другие полагают, что ставку нужно привязать к показателю инфляции, которая в первую очередь влияет на уровень жизни и стоимость накоплений.

В Ассоциации банков России в целом скептически относятся к идее создания нового продукта. У большинства малообеспеченных семей проблема не в том, как сохранить деньги, а где их взять, считают там. А проявлять заботу можно и другими способами — увеличением соцвыплат, адресных субсидий и предоставлением налоговых льгот.

Малообеспеченной считается семья, в которой среднедушевой доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, то есть 11,9 тысячи рублей, таким семьям вряд ли есть что нести в банк, также отмечают и другие эксперты.

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Как рассказывал Лайф, серые доходы будут ловить через те самые "депозиты для бедных". Сотрудники Центробанка пообещали скоро создать такой специальный финансовый продукт.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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