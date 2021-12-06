Глава Госдепа назвал "очень серьёзной" угрозу Украине со стороны России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что угроза для Украины со стороны России "очень серьёзная". Об этом он заявил в интервью шведскому телевидению, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Она очень серьёзна, потому что то, что мы наблюдали, это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз", — сказал Блинкен.

Он добавил, что США не могут допустить повторения событий 2014 года, когда, по версии Вашингтона, было вторжение российских войск на Украину. По мнению Блинкена, "последствия будут ужасными".

"Именно поэтому мы подумали, что важно очень чётко разъяснить России последствия, которые возникнут в случае её агрессии в отношении Украины. Я надеюсь, что это повлияет на расчёты президента Путина и Россия выберет другой курс", — отметил глава американской дипломатии.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.