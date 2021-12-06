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Глава Госдепа назвал "очень серьёзной" угрозу Украине со стороны России

По мнению Блинкена, она заключается как в сосредоточении войск, так и в попытках внутренней дестабилизации страны.

5 декабря, 21:41

Фото © t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что угроза для Украины со стороны России "очень серьёзная". Об этом он заявил в интервью шведскому телевидению, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Она очень серьёзна, потому что то, что мы наблюдали, это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз", — сказал Блинкен.

Он добавил, что США не могут допустить повторения событий 2014 года, когда, по версии Вашингтона, было вторжение российских войск на Украину. По мнению Блинкена, "последствия будут ужасными".

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"Именно поэтому мы подумали, что важно очень чётко разъяснить России последствия, которые возникнут в случае её агрессии в отношении Украины. Я надеюсь, что это повлияет на расчёты президента Путина и Россия выберет другой курс", — отметил глава американской дипломатии.

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Тем не менее накануне одна за другой звучали угрозы новых санкций в отношении России. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом готов будет ввести против РФ ранее не применявшиеся масштабные ограничения в случае "вторжения" на Украину. Похожее заявление сделал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а Виктория Нуланд и вовсе пообещала "небывалые санкции".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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