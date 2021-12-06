Вирусолог Альтштейн не исключил окончания пандемии ковида в 2022 году

Если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем "дельта", то пандемия коронавируса может закончиться уже в следующем году. Такое мнение высказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Я бы назвал 2022 год, но это оптимистичный [прогноз конца пандемии]. Но мы победим эту эпидемию, если будем нормально носить маски, дистанцироваться и прививаться. Если мы сумеем подойти вот так, то можем в 2022 году пандемию закрыть. Если мы будем привиты, то "омикрон" далеко не зайдёт", — сказал Ura.ru Анатолий Альтштейн.

Вирусолог отметил, что, в отличие от "дельты", "омикрон" не принёс со своим появлением множество смертей. По этой причине его боятся не стоит.

"В Южной Африке в ноябре умерло 600 человек. Но от какого штамма они умерли — неизвестно. Но 600 человек — это в три раза меньше, чем умерло за предыдущие месяцы", — объяснил профессор.