В ВОЗ сочли преждевременными заявления о тяжёлом течении ковида из-за омикрон-штамма

Предварительные данные говорят о том, что люди переносят заражение омикрон-штаммом коронавируса в лёгкой форме, однако окончательные выводы делать ещё рано. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Наши данные касательно степени тяжести заболевания, вызываемого омикрон-штаммом, пополняются изо дня в день. <...> Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом "омикрон", как правило, переносят заболевание в более лёгкой форме, но говорить пока очень рано", — сказала ван Керкхове в интервью телеканалу CBS.

Она напомнила, что на полный цикл восстановления после ковида нужно время, вплоть до нескольких недель. Только потом можно будет понять, как у заражённых развивается картина заболевания.

"Даже если это лёгкое заболевание, важно, чтобы мы по-прежнему действовали быстро сейчас, чтобы принять меры для контроля над его распространением, потому что, даже если у нас будет большое число лёгких случаев, некоторые из этих [заразившихся] лиц будут нуждаться в госпитализации, им нужно будет переходить в отделение интенсивной терапии, некоторые люди умрут", — сказала ван Керкхове.