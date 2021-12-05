Педиатр Левадная объяснила, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ у ребёнка

У детей инфекцию коронавируса можно запросто перепутать с гриппом или ОРВИ, рассказала врач-педиатр и неонатолог Анна Левадная. При этом, по словам медика, болезнь у них может протекать в точности, как у взрослых, то есть бессимптомно или с тяжёлыми осложнениями.

Специалист отметила, что у детей раннего возраста, как правило, во время заболевания ковидом наблюдаются неспецифические симптомы в виде температуры и озноба.

"По мере взросления детей мы видим более характерную для взрослых клиническую картину, в том числе температуру, кашель, боль в горле, насморк, слабость, заложенность носа, диарею, боль в мышцах", — цитирует телеканал "360" Левадную.

Врач также пояснила, что у ребёнка весьма редко происходит потеря вкуса и обоняния при CoViD-19. По её словам, среди юных пациентов до девяти лет подобные симптомы появляются лишь у 1% заболевших, а у подростков — уже в 10% случаев.

При первом подозрении на болезнь Левадная рекомендует незамедлительно обращаться к медикам. Они смогут поставить верный диагноз и вовремя назначат соответствующее лечение.