Профессор Хультен назвала элемент, дефицит которого опасен для здоровья

Профессор внутренней медицины и клинического питания Гётеборгского университета (Швеция) Лена Хультен заявила, что дефицит железа может серьёзно сказаться на организме. Из-за него человек начинает жить, словно в два раза медленнее, пишет издание Expressen.

По словам эксперта, чаще всего страдают от дефицита железа женщины, поскольку теряют кровь во время менструации. Однако трудно назвать ежемесячную норму, ведь "разница между женщинами может быть достаточно существенной, а объёмы кровопотери определяются генетикой". Также страдают от дефицита и беременные, поскольку им в период вынашивания плода требуется большое количество железа. Как правило, высокая потребность в нём приходится на вторую половину интересного положения. Обычно дефицит восполняется с помощью пищевых добавок.

Много железа требуется детям и подросткам, чтобы их организм окреп. Мальчикам необходимо в среднем больше гемоглобина, а у девочек в этом возрасте начинаются менструации, отметила профессор. Также дефициту этого элемента подвержены веганы и вегетарианцы. Они не получают хорошо усваиваемое организмом двухвалентное железо, которое содержится в мясе и субпродуктах. Хуже принимается трёхвалентный элемент, который есть в растительных продуктах.

"Из зерновых продуктов вроде хлеба, овощей и корнеплодов железо усваивается гораздо хуже, так как у них обычно также есть свойства, которые мешают организму поглощать его. Но, конечно же, в этих продуктах оно тоже есть. Однако ничего странного, что веганы больше рискуют заработать дефицит железа, чем остальные", — объяснила профессор.

Чтобы не столкнуться с дефицитом железа, необходимо лечить непереносимость глютена (целиакию). Эта болезнь может привести к проблемам с кишечником, не позволяя организму усваивать важные питательные вещества. В частности, речь идёт о B12, магнии и железе. Болезнь Крона и язвенный колит также могут спровоцировать дефицит.

В числе симптомов дефицита железа — усталость и сонливость, проблемы с концентрацией, бледность, выпадение волос и синяки из-за совсем незначительных ударов. "Если у вас дефицит железа, вы часто начинаете жить в два раза медленнее, у вас не хватает сил на всё, что вы раньше спокойно делали", — отметила Хультен. По её словам, дефицит сказывается на памяти и психологическом состоянии, человек становится раздражительным и подавленным.

"Организм поначалу может перейти в режим экономии, чтобы функционировать нормально. Но в конце концов мы истощаемся и уже ни на что не способны. Кислород не циркулирует, как положено. А если вы не можете ничего делать и активно двигаться, как при экстремальном дефиците железа, то и другие функции организма начинают страдать", — рассказала профессор.

Чтобы удостовериться в том, что у вас есть дефицит железа, следует сдать анализ крови. Тогда будет известно, что делать — пить пищевые добавки с недостающим элементом или лишь немного изменить питание. При этом местное Государственное продовольственное управление сообщает, что большое количество железа оказывает ядовитый эффект на организм.