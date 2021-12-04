Почему после 50 лет ломается шейка бедра и как этого избежать
Иногда травмы появляются при падении с высоты собственного роста или даже без особых и видимых причин.
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Многие замечают, что после 50 лет без видимых причин случаются травмы и переломы, ноют колени и поясница, а объясняется всё это обычно собственной невнимательностью или приближающейся старостью. На самом же деле это могут быть признаки остеопороза, и об этой патологии рассказал эксперт-ортопед Лев Дунаев, пишет Passion.
Зона риска
При остеопорозе меняется структура костей, и те становятся более хрупкими и полыми, поэтому риск переломов без причины возрастает в разы. В опасности находятся пожилые люди с нарушениями в эндокринной системе и системе ЖКТ, а также ревматическими заболеваниями. Вредные привычки вроде курения и распития алкоголя тоже добавляют шансов получить патологию кости, как и малоподвижный образ жизни. Некоторые препараты способны вызвать остеопороз, поэтому по поводу своих лекарственных средств лучше посоветоваться с врачом. Дефицит веса и нарушение осанки у родственника, а в особенности у родителя тоже может стать подсказкой для пациента. А женщинам в постменопаузе стоит с осторожностью относиться к своему здоровью: гормональные изменения способствуют истончению костей.
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Самые частые травмы
Чтобы сломать кость при остеопорозе, не нужно прикладывать особых усилий: можно просто упасть с высоты собственного роста, поднять тяжёлую вещь или вообще ничего не делать. Чаще всего страдают спина и позвонки — они ломаются незаметно, единственное, что выдаёт такой перелом, — боль в спине. Травмируются руки и ноги, ключицы, рёбра и другие кости в организме. Но самым опасным считается перелом шейки бедра — он надолго приковывает пациента к кровати и может оставить его инвалидом. Очень часто эту напасть связывают с приближающейся смертью.
Профилактика заболевания
Самый удобный и быстрый вариант — обратиться к врачу, причём не одному, а всей семьёй. Ортопед осмотрит качество костей у пациента и его ближайших родственников, сможет оценить все риски и назначить лечение. Но если рисков нет или же ортопед недоступен, то есть несколько советов, как избежать или максимально отдалить остеопороз.
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Во-первых, важны умеренные нагрузки. Эксперты советуют прогулки на свежем воздухе или скандинавскую ходьбу. Занятия в спортзале тоже подходят, главное — не переусердствовать.
Во-вторых, стоит скорректировать питание, нужно восполнять в костях кальций и витамин D. Кальций содержится в молочных продуктах, рыбе, орехах, брокколи, шпинате и так далее. А витамин D, который, к слову, также можно получить во время прогулок, встречается в рыбе, рыбном жире, яичном желтке и сыре. Эти витамины можно принимать и в виде добавок, но перед этим стоит проконсультироваться с врачом — избыток веществ и минералов в организме сделает только хуже. Костям также поможет и белок, который можно найти в мясе, яйцах, рыбе, орехах и бобовых.
В-третьих, лучше отказаться от алкоголя и табака. Такие советы помогут не только при профилактике остеопороза, но и в целом улучшат качество жизни и повысят её продолжительность.
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