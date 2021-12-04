Почему после 50 лет ломается шейка бедра и как этого избежать

Многие замечают, что после 50 лет без видимых причин случаются травмы и переломы, ноют колени и поясница, а объясняется всё это обычно собственной невнимательностью или приближающейся старостью. На самом же деле это могут быть признаки остеопороза, и об этой патологии рассказал эксперт-ортопед Лев Дунаев, пишет Passion.

Зона риска

При остеопорозе меняется структура костей, и те становятся более хрупкими и полыми, поэтому риск переломов без причины возрастает в разы. В опасности находятся пожилые люди с нарушениями в эндокринной системе и системе ЖКТ, а также ревматическими заболеваниями. Вредные привычки вроде курения и распития алкоголя тоже добавляют шансов получить патологию кости, как и малоподвижный образ жизни. Некоторые препараты способны вызвать остеопороз, поэтому по поводу своих лекарственных средств лучше посоветоваться с врачом. Дефицит веса и нарушение осанки у родственника, а в особенности у родителя тоже может стать подсказкой для пациента. А женщинам в постменопаузе стоит с осторожностью относиться к своему здоровью: гормональные изменения способствуют истончению костей.

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Самые частые травмы

Чтобы сломать кость при остеопорозе, не нужно прикладывать особых усилий: можно просто упасть с высоты собственного роста, поднять тяжёлую вещь или вообще ничего не делать. Чаще всего страдают спина и позвонки — они ломаются незаметно, единственное, что выдаёт такой перелом, — боль в спине. Травмируются руки и ноги, ключицы, рёбра и другие кости в организме. Но самым опасным считается перелом шейки бедра — он надолго приковывает пациента к кровати и может оставить его инвалидом. Очень часто эту напасть связывают с приближающейся смертью.

Профилактика заболевания

Самый удобный и быстрый вариант — обратиться к врачу, причём не одному, а всей семьёй. Ортопед осмотрит качество костей у пациента и его ближайших родственников, сможет оценить все риски и назначить лечение. Но если рисков нет или же ортопед недоступен, то есть несколько советов, как избежать или максимально отдалить остеопороз.

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