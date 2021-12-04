Матери-одиночки среди российских звёзд

Маша Малиновская

Фото © Instagram / malinovskaya_tv

Маша Малиновская родила сына Мирона от предпринимателя Мамихана Мальсагова. У мужчины уже есть семья, и помогать внебрачному сыну и его матери он не собирается. Ну а Маша не хотела разрушать чужую семью. По словам знаменитой телеведущей, жить без мужчины в доме ей уже вполне привычно. Единственная претензия к отцу ребёнка — почему он забыл о сыне. Судя по всему, статус матери-одиночки звезде очень даже нравится — ей хватает и сил, и энергии, и средств на то, чтобы растить сынишку одной.

Рената Литвинова

Фото © Instagram / ulianadobrovskaya, renatalitvinovaofficiall

Дочь Ренаты Ульяна Добровская появилась во время второго брака актрисы. Когда девочка была помладше, мама нередко брала её с собой в свет. По сияющим глазам обеих становилось ясно — эта парочка отлично обходится без мужчины в доме. Сейчас Ульяне двадцать, и влияние экстравагантной мамы становится всё более очевидным. Стоит зайти в инстаграм девушки, сразу понятно — у неё... развито чувство прекрасного.

Юлия Волкова

Фото © Instagram / official_juliavolkova

"Татушку" Юлю Волкову вся страна помнит школьницей в клетчатой юбке. Кто бы знал, что сейчас девушка растит двоих детей, причём одна. Первой родилась дочь Виктория — от телохранителя звезды Павла Сидорова. Отношения не сложились — оказалось, у мужчины уже есть и девушка, и даже ребёнок. Позже Волкова вышла замуж за бизнесмена Парвиза Ясинова. У них родился сын Самир, но, когда мальчику было три года, родители разошлись. С тех пор Юлия бросила все свои силы на воспитание детей, и поиск постоянного партнёра в планы, видимо, не входит. В одном из интервью певица призналась, что сейчас она даже думать не может о новых отношениях.

Диана Арбенина

Фото © Instagram / _diana_arbenina

Поклонники знают Диану Арбенину как гениального музыканта, исполнительницу и автора песен, но, возвращаясь домой после концертов, женщина обнимает своих двойняшек Артёма и Марту — ребята появились на свет в 2010 году. Кто отец — доподлинно неизвестно. По слухам, это американский предприниматель с русскими корнями. По словам солистки "Ночных снайперов" быть матерью-одиночкой для неё вовсе не бремя. Всё-таки она независимая женщина, которая может не только воспитывать детей, но и заработать на это деньги. Такой подход признали и коллеги по цеху. В 2018 году Арбенину назвали "мамой года" в рамках премии Mama Award.

Анастасия Волочкова

Кадры из видео © YouTube / "Звёзды сошлись"