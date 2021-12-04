"Настоящая Снегурочка": Певица МакSим показала фото в облегающем чёрном платье и сразила фанатов худобой
Поклонники отметили, что каждая фотография артистки словно произведение искусства.
Певица МакSим (Марина Максимова), летом перенёсшая тяжёлую болезнь, вновь удивила поклонников. Артистка опубликовала в "Инстаграме" фото в чёрном облегающем платье, немного напоминающем наряд школьницы, и поразила фанатов худобой.
"Господи, как исхудала", "Девочка с модельной внешностью", "Настоящая Снегурочка, стройненькая и аккуратненькая", "Вы очень красивая! Но немного похудели, надеюсь, со здоровьем у вас всё хорошо", "Марин, вы как вино — с годами всё лучше", Каждая твоя фотография словно произведение искусства", — отметили поклонники певицы.
МакSим ответила сплетникам, которым показалось, что из больницы она вышла не только здоровой, но и беременной
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), поражение лёгких составляло 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, а позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа артистку выписали. После болезни певица уже успела представить первый релиз, выйти на сцену и принять участие в фотосессии.
Ранее врач Елена Малышева рассказала, как певица Максим выкарабкалась с того света. Телеведущая отметила, что случай был сложнейший и лечащим врачам звезды приходилось проводить консилиумы каждый день.
Певица МакSим — настоящая Золушка отечественной поп-музыки. Без денег, связей и участия именитых продюсеров ей удалось взобраться на самую вершину музыкального Олимпа. Хрупкая девчушка из Казани, за чьими плечами была лишь музыкальная школа и красный пояс по карате, оказалась настоящим бойцом и сумела не только выстоять в жёсткой конкурентной борьбе, но и преодолеть многочисленные жизненные трудности. Подробнее о биографии, личной жизни и карьере популярной певицы читайте на uznayvse.ru.
Комментариев: 0