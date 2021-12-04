Певица МакSим (Марина Максимова), летом перенёсшая тяжёлую болезнь, вновь удивила поклонников. Артистка опубликовала в "Инстаграме" фото в чёрном облегающем платье, немного напоминающем наряд школьницы, и поразила фанатов худобой.

Фото © Instagram / maksimartist

"Господи, как исхудала", "Девочка с модельной внешностью", "Настоящая Снегурочка, стройненькая и аккуратненькая", "Вы очень красивая! Но немного похудели, надеюсь, со здоровьем у вас всё хорошо", "Марин, вы как вино — с годами всё лучше", Каждая твоя фотография словно произведение искусства", — отметили поклонники певицы.



Ранее врач Елена Малышева рассказала, как певица Максим выкарабкалась с того света. Телеведущая отметила, что случай был сложнейший и лечащим врачам звезды приходилось проводить консилиумы каждый день.