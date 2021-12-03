Известный голливудский кинорежиссёр Ридли Скотт крайне нецензурно ответил главному редактору журнала "Искусство кино" Антону Долину на критику фильма "Последняя дуэль". Видео с интервью опубликовано на ютуб-канале "Радио Долин".

Кинокритик заявил, что "Последняя дуэль" гораздо реалистичнее, чем предыдущие работы Скотта — "Царство небесное" и "Робин Гуд". Режиссёру это не понравилось, и он отправил Долина куда подальше. В субтитрах к видео эту фразу значительно смягчили.

"Вы не правы, сэр. Я с вами решительно не согласен" — так перевели высказывание Скотта.

Кинокритик позже написал в своём фейсбуке, что на подобное поведение у режиссёра "были причины".

Действие фильма "Последняя дуэль" происходит в конце XIV века. Картина рассказывает о нормандском рыцаре Жане де Карруже, который возвращается в Париж и узнаёт, что его сосед и соратник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Словам женщины никто не верит, и король Франции Карл VI повелевает организовать дуэль, чтобы разрешить конфликт. Если де Карруж проиграет, его супругу сожгут на костре. Главные роли исполнили Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Гарриет Уолтер, Бен Аффлек, Алекс Лоутер, Мартон Чокаш, Уильям Хьюстон и другие.

Ранее семья Гуччи назвала оскорблением фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи". Потомки владельцев бренда не исключают, что подадут в суд. По их словам, героев картины изобразили как невежественных грубиянов, наделив поведением, которым они никогда не отличались.