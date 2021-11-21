#MeToo из Средневековья: Почему Ридли Скотт в фильме "Последняя дуэль" поднял тему насилия и провалился в прокате Журналист Сергей Изотов — о том, почему фемэпик из XIV века крайне правдоподобен и его можно назвать лучшим высказыванием на тему агрессии в отношении женщин. 20 ноября, 21:40 Фото © Kinopoisk / "Последняя дуэль" Реж. Ридли Скотт / Сценарий

Николь Холофсенер, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон

В российский прокат вышла новая картина Ридли Скотта "Последняя дуэль". Это не первая историческая драма именитого кинорежиссёра, однако в этот раз автору "Гладиатора" и "Дуэлянтов" не только удалось с поразительной точностью воссоздать атмосферу средневековой Франции, но и сделать остроактуальными реальные события конца XIV века. Причём Скотт не пошёл на поводу современной голливудской моды, в своём фильме он не стал заселять замки Нормандии чернокожими рыцарями. Каждая деталь фильма заставляет зрителя поверить в реальность происходящего на экране, а невероятная игра поистине звёздного состава картины даёт надежду сразу на несколько номинаций "Оскара".

В основе сюжета "Последней дуэли" лежит одноимённая книга американского историка Эрика Джегера. В 1386 году жена рыцаря Жана де Каружа (Мэтт Деймон) Маргарита (Джоди Комер) обвиняет приближённого графа Пьера д’Аленсона (Бен Аффлек) Жака ле Гри (Адам Драйвер) в изнасиловании. Для того чтобы доказать правоту слов своей жены, де Каруж вызывает ле Гри на смертельный поединок — последнюю в истории Франции юридически санкционированную дуэль. При этом по замыслу режиссёра правду о происходивших до этого событиях рассказывают непосредственные участники, а на саму дуэль зритель смотрит глазами Маргариты де Каруж.

Официальный трейлер © YouTube/20th Century Studios Russia

Одна из сильных сторон Скотта заключается не только в подборе звёзд на главные роли, но и в идеальном выстраивании всего актёрского ансамбля. И если Мэтт Деймон и Бен Аффлек уже не раз сталкивались на съёмочной площадке, а Адам Драйвер снимался в "Доме Gucci", то Джоди Комер для Ридли Скотта человек новый. И, тем не менее, игра именно этой молодой британской актрисы больше всего поразила критиков. По их мнению, именно Комер — главная причина для того, чтобы смотреть "Последнюю дуэль". Я не удивлюсь, если актриса в этом году будет номинирована на премию "Оскар".

Впрочем, Джоди Комер, конечно, не единственная, ради чего стоит посмотреть фильм Ридли Скотта. В "Последней дуэли" обращает на себя внимание и операторская работа. Здесь каждый кадр выверен до мелочей — в этом большая заслуга Дариуша Вольски, который ранее снимал для Скотта "Марсианина" и "Все деньги мира", работал с Робертом Зимекисом и Тимом Бёртоном, а также был оператором первых четырёх "Пиратов Карибского моря". И это тоже если не победа, то точно номинация на главную кинопремию США.

И, конечно же, визуальные эффекты и актёрская игра не единственный повод обратить внимание на фильм. Ведь Ридли Скотт не был бы одним из самых прославленных режиссёров нашего времени, если бы в своих фильмах он не затрагивал глубокие человеческие проблемы. Жестокая, порой излишне кровавая дуэль здесь лишь фон для постановки главной проблемы — отношения к женщине, причём не только со стороны мужчин. Таким образом, за режиссёром осталось, пожалуй, лучшее на сегодня высказывание на тему #MeeToo. И оно совсем не из Средневековья.

Но, с другой стороны, "Последняя дуэль" вряд ли соберёт кассу. Всё-таки это достаточно специфическая история. Тем более что медленное развитие сюжета заставит зрителя скучать. Ведь три раза мы наблюдаем за одними и теми же событиями.

Кроме того, можно увидеть и несколько исторических несостыковок. В том числе в костюмах героев, которые явно не соответствуют эпохе. Так, доспехи главных героев не вполне соответствуют своему времени. Вопросы появились к открытому забралу героя Мэтта Деймона. А неестественно отретушированный образ героини Джоди Комер вызвал настоящий взрыв в сетях. С учётом того что действие происходит в Средние века, очень странно, что на лице актрисы нет не единой морщинки и шрама.

В принципе, уже первые данные по прокату в США показывают неутешительный результат. При бюджете в 100 млн долларов фильм собрал всего лишь чуть более 23 млн.

Авторы Сергей Изотов