"Выключи мозг": Почему "Красное уведомление" стало новым хитом Netflix Журналист Сергей Изотов — о том, почему блокбастер с Дуэйном Скалой Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот не так уж и плох, как можно было подумать вначале. 19 ноября, 21:40 Фото © Kinopoisk / "Красное уведомление" Режиссёр / Сценарист Роусон Маршалл Тёрбер

Комедийный боевик "Красное уведомление" на этой неделе стал самой успешной премьерой в истории Netflix. Фильм только за первый день посмотрело почти 150 млн зрителей. И это лучший результат в истории стримингового сервиса. Но в чём же успех, на первый взгляд ничем не примечательного комедийного боевика с "раздутым бюджетом" и звездой второсортных боевиков Дуэйном Скалой Джонсоном?

Сюжет разворачивается вокруг трёх драгоценных яиц, по легенде, подаренных римским полководцем Марком Антонием египетской царице Клеопатре. Именно их предстоит похитить специализирующемуся на краже предметов искусства вору Нолану Буту (Райан Рейнольдс). Но это непростая задача с учётом того, что противостоит аферисту не только профайлер ФБР Джон Хартли (Дуэйн Джонсон), но и загадочный вор, скрывающийся под кличкой Слон (Галь Гадот). Кто в итоге победит в этой схватке, предугадать почти невозможно. Ведь каждый из героев на самом деле совсем не тот, за кого он себя выдаёт.

Казалось бы, всё предельно просто: Дуэйн Скала Джонсон на протяжении всего фильма дерётся с каменным лицом, Райан Рейнольдс почти безостановочно шутит, а Галь Гадот просто красивая. Но во время просмотра зрителя ждёт не только несколько неожиданных сюжетных твистов, но много юмора, немного "клюквы", например российский омоновец, "лайкающий" фотографии Владимира Путина в "Инстаграме", и даже певец года по версии европейского MTV Эд Ширан. Кроме того, если вы соскучились по путешествиям, то с "Красным уведомлением" вы всего за два часа побываете почти на всех континентах, начиная от старушки Европы и заканчивая джунглями Амазонки.

А главное, что "Красное уведомление" понравится почти всем. Для любителей дешёвых боевиков из лихих 90-х здесь много драк, в том числе перестрелка в российской тюрьме, и даже "звезда" "Кровавого спорта" Даниэл Бернхардт в эпизодической роли (он же, кстати, и агент Джонсон из "Матрицы. Перезагрузка" Вачовски). Поклонникам бондианы точно зайдут гонки на раритетном "мерседесе" и технические примочки вроде планшета, копирующего изображение лица человека и голос. А те, кто засматривался "Индианой Джонсом", наверняка оценят приключения героев во время поиска "золота нацистов" в джунглях Амазонки. И наконец, это довольно смешная бадди-комедия, в которой герой Рейнольдса постоянно подшучивает над своим напарником, даже несмотря на внушительные размеры последнего.

Конечно, в фильме есть и неувязки, особенно в сценарии. Я, например, может, и могу поверить в то, что агент Интерпола смогла оказаться на вечеринке у особо опасного испанского мафиози, но вот куда она подевалась потом и каким образом смогла очутиться в Аргентине, я до сих пор не понимаю. В любом случае всё это компенсируется динамичным развитием сюжета и спецэффектами. Ведь не зря же бюджет картины составил рекордные 200 млн долларов (для сравнения: он сопоставим с затратами на создание последнего блокбастера Marvel "Вечные", бюджет той же "Дюны" Дени Вильнёва не превысил 165 млн долларов). Конечно, часть этих средств съели гонорары приглашённых звёзд, но и на визуальные эффекты деньги тоже остались.

И пусть вас не смущает, что на Rotten Tomatoes у "Красного уведомления" очень низкие рейтинги (35% свежести), а критики назвали его "безжизненной мешаниной из разномастных боевиков-блокбастеров последних четырёх десятилетий". Плохие рецензии с лихвой могут окупить восторженные отклики зрителей (92%). Ведь это не заумная психологическая драма, да и Галь Гадот совсем не обладатель "Оскаров" и "Золотых глобусов", не говоря уже об актёрских талантах Скалы Джонсона. И даже если это плохой фильм, то он настолько плох, что начинает нравиться. Ведь порой хочется не шокирующего фестивального артхауса, где главная героиня с колеблющимся гендером совокупляется с автомобилями, а просто "выключить мозг".

Авторы Сергей Изотов