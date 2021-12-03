Семья Гуччи назвала оскорблением фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи"

Потомки владельцев знаменитой марки модной одежды Gucci обвинили создателей фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" в клевете и неправдивости повествования. Об этом говорится в их заявлении для прессы.

Десять наследников и потомков основателя бренда Гуччио Гуччи в настоящее время советуются с адвокатами и рассматривают возможность подачи иска.

"Семья Гуччи констатирует, что несмотря на то, что фильм обещает "настоящую историю" семьи, он очень далёк от правды. Создатели фильма не обращались к нам и не консультировались, изобразив Альдо Гуччи (сын Гуччио), на протяжении 30 лет возглавлявшего компанию, и остальных членов семьи как невежественных грубиянов, наделив поведением, которым они никогда не отличались. Это настоящее оскорбление и с человеческой точки зрения, и с точки зрения уважения марки", — цитирует заявление семьи ТАСС.

Представители знаменитой семьи считают недопустимым, что в фильме появляется оправдательный мотив для поступков женщины, приговорённой во всех инстанциях за заказное убийство Маурицио Гуччи, — его бывшей жены Патриции Реджани, которую в картине изображают жертвой. Потомки отметили, что оставляют за собой право прибегнуть к любой инициативе, чтобы защитить доброе имя и память о своих близких.

Премьера фильма "Дом Гуччи" состоялась 9 ноября. В российский прокат лента вышла 2 декабря. Главные роли исполнили Леди Гага (Патриция Реджани), Адам Драйвер (Маурицио Гуччи), Джаред Лето (Паоло Гуччи), Джереми Айронс (Родольфо Гуччи), Джек Хьюстон (Доменико Де Соле), Сальма Хайек (Пина Ауриемма), Аль Пачино (Альдо Гуччи) и другие.

Маурицио Гуччи был убит 27 марта 1995 года в Милане. На ступеньках его офиса главу модного дома застрелил киллер, нанятый Патрицией Реджани. В 1998 году женщину осудили за организацию убийства. В 2016 году она вышла на свободу.