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Экс-советник в Конгрессе США Коэн заявил, что Украина добровольно отдала России Крым

По его мнению, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".

3 декабря, 02:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украина добровольно отдала России Крым и черноморский флот в 2014 году. Об этом в статье в журнале Newsweek написал экс-советник в Конгрессе США Ариэль Коэн.

Как отметил автор материала, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".

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"Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот", — подчеркнул Коэн.

Аналитик считает, что в настоящее время РФ якобы "усиливает давление" на Украину благодаря "сосредоточению войск" на границе и использует "энергетическую зависимость Киева".

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил США о серьёзных последствиях втягивания Украины в геополитические игры. Он пояснил, что Москве придётся заняться "выправлением военно-стратегического баланса".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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