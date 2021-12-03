Экс-советник в Конгрессе США Коэн заявил, что Украина добровольно отдала России Крым
По его мнению, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".
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Украина добровольно отдала России Крым и черноморский флот в 2014 году. Об этом в статье в журнале Newsweek написал экс-советник в Конгрессе США Ариэль Коэн.
Как отметил автор материала, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".
"Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот", — подчеркнул Коэн.
Аналитик считает, что в настоящее время РФ якобы "усиливает давление" на Украину благодаря "сосредоточению войск" на границе и использует "энергетическую зависимость Киева".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил США о серьёзных последствиях втягивания Украины в геополитические игры. Он пояснил, что Москве придётся заняться "выправлением военно-стратегического баланса".
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