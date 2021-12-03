Экс-советник в Конгрессе США Коэн заявил, что Украина добровольно отдала России Крым

Украина добровольно отдала России Крым и черноморский флот в 2014 году. Об этом в статье в журнале Newsweek написал экс-советник в Конгрессе США Ариэль Коэн.

Как отметил автор материала, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы".

"Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот", — подчеркнул Коэн.

Аналитик считает, что в настоящее время РФ якобы "усиливает давление" на Украину благодаря "сосредоточению войск" на границе и использует "энергетическую зависимость Киева".