Песков: Кремль расценивает слова Зеленского о Крыме как прямую угрозу в адрес России

Слова президента Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым Кремль расценивает как прямую угрозу в адрес России и посягательство на её регион. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", — сказал он.

Подобная формулировка, заметил Песков, означает намерение киевского режима использовать любые имеющиеся возможности, в том числе и силовые, чтобы посягнуть на регион РФ.

"Именно так мы это склонны воспринимать", — уточнил представитель Кремля.