Песков: Кремль расценивает слова Зеленского о Крыме как прямую угрозу в адрес России
Подобная формулировка означает намерение киевского режима использовать любые имеющиеся возможности, в том числе и силовые, чтобы посягнуть на российский регион.
Фото © Kremlin.ru
Слова президента Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым Кремль расценивает как прямую угрозу в адрес России и посягательство на её регион. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", — сказал он.
Подобная формулировка, заметил Песков, означает намерение киевского режима использовать любые имеющиеся возможности, в том числе и силовые, чтобы посягнуть на регион РФ.
"Именно так мы это склонны воспринимать", — уточнил представитель Кремля.
Ранее в Кремле заявляли, что из-за политического курса Киева касаемо Минских соглашений перспективы встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина крайне плохие, поэтому подготовка к переговорам в таком формате там не ведётся.
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