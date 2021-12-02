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Песков: Кремль расценивает слова Зеленского о Крыме как прямую угрозу в адрес России

Подобная формулировка означает намерение киевского режима использовать любые имеющиеся возможности, в том числе и силовые, чтобы посягнуть на российский регион.

2 декабря, 10:25
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Слова президента Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым Кремль расценивает как прямую угрозу в адрес России и посягательство на её регион. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", — сказал он.

Подобная формулировка, заметил Песков, означает намерение киевского режима использовать любые имеющиеся возможности, в том числе и силовые, чтобы посягнуть на регион РФ.

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"Именно так мы это склонны воспринимать", — уточнил представитель Кремля.

Ранее в Кремле заявляли, что из-за политического курса Киева касаемо Минских соглашений перспективы встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина крайне плохие, поэтому подготовка к переговорам в таком формате там не ведётся.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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