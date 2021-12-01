Лукашенко заявил, что Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины
Он также добавил, что никогда не будет "на стороне того националистического угара", который сегодня происходит в Киеве.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в случае агрессии Украины Минск будет на стороне Москвы.
"Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное", — сказал он в интервью РИА "Новости".
Белорусский лидер добавил, что никогда не будет "на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине". При этом он с теплом отозвался о жителях Незалежной, отметив, что "там народ наш".
А ранее Александр Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также рассказал о планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным. Начать Лукашенко намерен с визита в Севастополь.
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