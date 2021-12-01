Лукашенко заявил, что Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в случае агрессии Украины Минск будет на стороне Москвы.

"Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Белорусский лидер добавил, что никогда не будет "на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине". При этом он с теплом отозвался о жителях Незалежной, отметив, что "там народ наш".