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Лукашенко заявил, что Белоруссия будет с Россией в случае агрессии со стороны Украины

Он также добавил, что никогда не будет "на стороне того националистического угара", который сегодня происходит в Киеве.

1 декабря, 07:27

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в случае агрессии Украины Минск будет на стороне Москвы.

"Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Белорусский лидер добавил, что никогда не будет "на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине". При этом он с теплом отозвался о жителях Незалежной, отметив, что "там народ наш".

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А ранее Александр Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также рассказал о планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным. Начать Лукашенко намерен с визита в Севастополь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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