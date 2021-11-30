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Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским

Он также рассказал о своих планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным.

30 ноября, 14:54
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

"Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", — отметил белорусский лидер.

Он также рассказал о своих планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом РФ Владимиром Путиным. Начать Лукашенко намерен с визита в Севастополь.

"У нас определённая договорённость с Путиным, что мы в Крыму побудем... Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие ещё могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", — добавил Лукашенко.

В белорусском парламенте сочли слова Лукашенко признанием Крыма российским

В белорусском парламенте сочли слова Лукашенко признанием Крыма российским

При этом ещё в начале ноября в Кремле заявили о наличии у Лукашенко действующего приглашения в Крым.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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