Подруга "Даши с триппером" из Коломны объяснила, как оказалась в заминированной квартире

Внутри квартиры в подмосковной Коломне, дверь которой 29 ноября заминировал неизвестный в отместку девушке лёгкого поведения, полицейские нашли интимные игрушки и подругу Дарьи, которой была посвящена записка минёра. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

29-летняя женщина по имени Нодиракхон рассказала, что познакомилась с "виновницей" вчерашнего переполоха в одном из московских кафе. Та предложила лёгкий заработок, девушки приехали в Коломну и несколько дней жили вместе, но потом Даша куда-то пропала.













