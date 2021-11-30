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Подруга "Даши с триппером" из Коломны объяснила, как оказалась в заминированной квартире

В жилище-борделе полицейские обнаружили секс-игрушки. Обиженного минёра пока не нашли.

30 ноября, 14:37
<p>Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/32393" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram-канал SHOT

Внутри квартиры в подмосковной Коломне, дверь которой 29 ноября заминировал неизвестный в отместку девушке лёгкого поведения, полицейские нашли интимные игрушки и подругу Дарьи, которой была посвящена записка минёра. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

29-летняя женщина по имени Нодиракхон рассказала, что познакомилась с "виновницей" вчерашнего переполоха в одном из московских кафе. Та предложила лёгкий заработок, девушки приехали в Коломну и несколько дней жили вместе, но потом Даша куда-то пропала.

  • Фото © Telegram-канал SHOT
    Фото © Telegram-канал SHOT
  • Фото © Telegram-канал SHOT
    Фото © Telegram-канал SHOT
  • Фото © Telegram-канал SHOT
    Фото © Telegram-канал SHOT
  • Фото © Telegram-канал SHOT
    Фото © Telegram-канал SHOT
  • Фото © Telegram-канал SHOT
    Фото © Telegram-канал SHOT
  • Фото © Telegram-канал SHOT
    Фото © Telegram-канал SHOT
  • Фото © Telegram-канал SHOT
    Фото © Telegram-канал SHOT

Фото © Telegram-канал SHOT

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Лайф публикует видео разминирования двери квартиры в Коломне

Лайф публикует видео разминирования двери квартиры в Коломне

При этом квартиру арендует мужчина, не связанный с этой историей. Он уверяет полицейских, что жил с семьёй, но съехал пару месяцев назад, а в доме осталась подруга его жены. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение Дарьи и минёра двери.

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Коломне неизвестные заминировали дверь квартиры пенсионера. Как выяснилось позже, жилплощадь сдавалась в аренду. Там жили две девушки лёгкого поведения, а минирование оказалось местью для одной из них — на снаряде нашли записку: "Даша, это тебе за триппер".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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