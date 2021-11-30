Подруга "Даши с триппером" из Коломны объяснила, как оказалась в заминированной квартире
В жилище-борделе полицейские обнаружили секс-игрушки. Обиженного минёра пока не нашли.
Фото © Telegram-канал SHOT
Внутри квартиры в подмосковной Коломне, дверь которой 29 ноября заминировал неизвестный в отместку девушке лёгкого поведения, полицейские нашли интимные игрушки и подругу Дарьи, которой была посвящена записка минёра. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
29-летняя женщина по имени Нодиракхон рассказала, что познакомилась с "виновницей" вчерашнего переполоха в одном из московских кафе. Та предложила лёгкий заработок, девушки приехали в Коломну и несколько дней жили вместе, но потом Даша куда-то пропала.
При этом квартиру арендует мужчина, не связанный с этой историей. Он уверяет полицейских, что жил с семьёй, но съехал пару месяцев назад, а в доме осталась подруга его жены. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение Дарьи и минёра двери.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Коломне неизвестные заминировали дверь квартиры пенсионера. Как выяснилось позже, жилплощадь сдавалась в аренду. Там жили две девушки лёгкого поведения, а минирование оказалось местью для одной из них — на снаряде нашли записку: "Даша, это тебе за триппер".
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