КамАЗ въехал в пешеходов на остановке в Рязани, две женщины погибли

КамАЗ въехал в группу людей на остановке в Рязани, в результате происшествия погибло два человека. Об этом сообщает "Новая газета. Рязань", ссылаясь на областную ГИБДД. По данным телеграм-канала РИА "Новости", все сбитые грузовиком — женщины. В распоряжении Лайфа оказалось фото с места событий.

Инцидент произошёл во вторник, 30 ноября, примерно в 15:50 на Ряжском шоссе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на трёх пешеходов, двое скончались на месте. Ещё одного пострадавшего госпитализировали.







Сейчас у остановки работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Все остальные обстоятельства трагедии выясняются.