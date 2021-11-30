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КамАЗ въехал в пешеходов на остановке в Рязани, две женщины погибли

Ещё одну пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства трагедии выясняются. В распоряжении Лайфа появились фото с места трагедии.

30 ноября, 14:22
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

КамАЗ въехал в группу людей на остановке в Рязани, в результате происшествия погибло два человека. Об этом сообщает "Новая газета. Рязань", ссылаясь на областную ГИБДД. По данным телеграм-канала РИА "Новости", все сбитые грузовиком — женщины. В распоряжении Лайфа оказалось фото с места событий.

Инцидент произошёл во вторник, 30 ноября, примерно в 15:50 на Ряжском шоссе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на трёх пешеходов, двое скончались на месте. Ещё одного пострадавшего госпитализировали.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © "Новая газета. Рязань"
    Фото © "Новая газета. Рязань"
  • Фото © "Новая газета. Рязань"
    Фото © "Новая газета. Рязань"

Фото © LIFE

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Лайф показывает момент смертельного наезда "газели" на людей на автовокзале Липецка

Лайф показывает момент смертельного наезда "газели" на людей на автовокзале Липецка

Сейчас у остановки работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Все остальные обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что "газель" въехала на перрон автовокзала в Липецке. В результате происшествия погибла женщина. По предварительным данным, мужчине за рулём грузового автомобиля стало плохо. Отмечалось, что перед выездом транспортное средство прошло необходимые проверки.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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