КамАЗ въехал в пешеходов на остановке в Рязани, две женщины погибли
Ещё одну пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства трагедии выясняются. В распоряжении Лайфа появились фото с места трагедии.
Фото © LIFE
КамАЗ въехал в группу людей на остановке в Рязани, в результате происшествия погибло два человека. Об этом сообщает "Новая газета. Рязань", ссылаясь на областную ГИБДД. По данным телеграм-канала РИА "Новости", все сбитые грузовиком — женщины. В распоряжении Лайфа оказалось фото с места событий.
Инцидент произошёл во вторник, 30 ноября, примерно в 15:50 на Ряжском шоссе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на трёх пешеходов, двое скончались на месте. Ещё одного пострадавшего госпитализировали.
Сейчас у остановки работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Все остальные обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что "газель" въехала на перрон автовокзала в Липецке. В результате происшествия погибла женщина. По предварительным данным, мужчине за рулём грузового автомобиля стало плохо. Отмечалось, что перед выездом транспортное средство прошло необходимые проверки.
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