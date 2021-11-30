Елена Захарова провела 28 лет в когда-то самой известной в России секте "Ашрам Шамбалы"*, была её адептом. Она стояла у истоков появления этого псевдорелигиозного объединения. Сейчас женщина активно борется с его последователями и самим Константином Рудневым, основателем "Ашрама Шамбалы". В новом выпуске проекта Татьяны Денесюк "Изнанка. Женщины" Захарова поведала, как попала под влияние гуру и о происходившем внутри организации.

Захарова рассказала, что до появления секты была любовницей Руднева, жила вместе с ним. Помимо неё Константин встречался ещё с двумя женщинами. Изначально Руднев скрывал связи на стороне, Елена, узнав об изменах, отнеслась к ним ужасно. При этом идти ей было некуда — дома ждала мать, отношения с которой не сложились. Женщина вытаскивала дочь "за волосы на улицу, выбрасывала на лестничную площадку".

Первые ашрамы появились в 1992 году, когда пара купила квартиру в пригороде Новосибирска. Туда стали приходить жить молодые люди, имеющие проблемы дома. Изначально, по словам Захаровой, там было весело и интересно. Но позднее началось введение различных правил и ограничений.

"Они должны жить как йоги и есть один рис. Ограничения в пространстве, когда в одной комнате живёт 18 человек. Когда они спят на полу, извините, ночью в туалет перешагивают через голых друг друга. Когда они по графику спят там шесть часов или меньше. Скудное питание, нарушенный режим сна. Всё способствует тому, что вы становитесь как зомби. Вам не хватает веществ, питания для того, чтобы ваш мозг нормально функционировал", — пояснила Захарова.

Вместе с тем не редкостью были случаи, когда женщин в секте заставляли заниматься сексом с основателем. Дамам буквально промывали мозги, говоря, что Руднев — самый лучший, спать с ним — привилегия. Женщины предавались любовным утехам, потому что им внушалось, что получить милость от Руднева — великое благо.

Захарова также объяснила, что значит быть жрицей и как суметь выйти из секты живой. Подробности о жизни в "Ашраме Шамбалы" вы можете узнать из нового выпуска "Изнанка. Женщины".

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