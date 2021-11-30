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12 фанатам ЦСКА запретили посещать соревнования на два года

Помимо того, часть из них оштрафовали на 20 тысяч рублей, ещё часть — на 15 тысяч.

30 ноября, 13:54

Фото © ПФК ЦСКА

Савёловский суд Москвы вынес запрет 12 болельщикам ЦСКА посещать спортивные соревнования на ближайшие два года из-за фаер-шоу на матче РПЛ против "Зенита". Об этом сообщает РИА "Новости".

Отметим, что сегодня суд вынес вердикты в отношении семи болельщиков, днём ранее — пяти. Часть из них была оштрафована на сумму 20 тысяч рублей, ещё одна — на 15 тысяч. Кроме того, как минимум десять протоколов будут рассмотрены завтра.

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Ранее Лайф сообщал, что после матча ЦСКА – "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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