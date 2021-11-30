12 фанатам ЦСКА запретили посещать соревнования на два года

Савёловский суд Москвы вынес запрет 12 болельщикам ЦСКА посещать спортивные соревнования на ближайшие два года из-за фаер-шоу на матче РПЛ против "Зенита". Об этом сообщает РИА "Новости".

Отметим, что сегодня суд вынес вердикты в отношении семи болельщиков, днём ранее — пяти. Часть из них была оштрафована на сумму 20 тысяч рублей, ещё одна — на 15 тысяч. Кроме того, как минимум десять протоколов будут рассмотрены завтра.