"VAR работает против бедных": Вратарь "Уфы" Беленов раскритиковал судейство на матче со "Спартаком"
На пятой добавленной минуте счёт сравнял нападающий красно-белых Александр Соболев, реализовавший пенальти.
Фото © ФК "Уфа"
Вратарь "Уфы" Александр Беленов раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам на матче 16-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом он написал в своём "Инстаграме".
Встреча завершилась вничью — 1:1. На пятой добавленной минуте счёт сравнял нападающий "Спартака" Александр Соболев, реализовавший пенальти. Арбитр Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый после просмотра повтора эпизода.
"Достойная игра, жаль, что потеряли очки. Ещё раз убедился, что VAR работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришёл на стадион", — написал Беленов.
"Спартак" набрал 20 очков, оставшись на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 16 баллами идёт на 13-й позиции.
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