Вратарь "Уфы" Александр Беленов раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам на матче 16-го тура чемпионата России против "Спартака". Об этом он написал в своём "Инстаграме".

Встреча завершилась вничью — 1:1. На пятой добавленной минуте счёт сравнял нападающий "Спартака" Александр Соболев, реализовавший пенальти. Арбитр Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый после просмотра повтора эпизода.

"Достойная игра, жаль, что потеряли очки. Ещё раз убедился, что VAR работает против бедных. Спасибо всем, кто в холод пришёл на стадион", — написал Беленов.