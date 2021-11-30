Путин планирует посетить открытие Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!", заявил, что планирует присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

"Я планирую поехать на открытие Олимпиады в Пекине", — сказал глава государства.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил возможность бойкота Олимпиады в Пекине. Как уже рассказывал Лайф, газета Washington Post писала, что окончательное решение ещё не принято, однако американскому лидеру уже дали соответствующие рекомендации. Предполагается, что бойкот призван стать ответом со стороны Штатов на приписываемые Китаю нарушения прав человека.