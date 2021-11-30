Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что страна успешно и в соответствии с графиком проведёт зимнюю Олимпиаду 2022 года, несмотря на распространение нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Что касается влияния штамма "омикрон" на зимние Олимпийские игры, я думаю, что оно определённо принесёт некоторые вызовы в области профилактики и контроля, однако благодаря опыту Китая в области предотвращения распространения и борьбы с CoViD-19 я полностью уверен, что зимние Олимпийские игры будут успешно проведены в соответствии с графиком", — отметил дипломат.

Олимпиада в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля 2022 года. Планируется, что спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.