НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Справимся с новыми вызовами": В Пекине уверены в успешном проведении Олимпиады, несмотря на новый штамм коронавируса

Соревнования в столице Китая планируется провести с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены должны разыграть 109 комплектов медалей.

30 ноября, 09:02
<p>Фото © ТАСС / EPA / WU HONG</p>

Фото © ТАСС / EPA / WU HONG

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что страна успешно и в соответствии с графиком проведёт зимнюю Олимпиаду 2022 года, несмотря на распространение нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Что касается влияния штамма "омикрон" на зимние Олимпийские игры, я думаю, что оно определённо принесёт некоторые вызовы в области профилактики и контроля, однако благодаря опыту Китая в области предотвращения распространения и борьбы с CoViD-19 я полностью уверен, что зимние Олимпийские игры будут успешно проведены в соответствии с графиком", — отметил дипломат.

Путин получил приглашение на открытие Олимпийских игр в Пекине

Путин получил приглашение на открытие Олимпийских игр в Пекине

Олимпиада в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля 2022 года. Планируется, что спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.

Накануне из-за появления нового штамма коронавируса была отменена зимняя Универсиада. Соревнования должны были пройти в швейцарском Люцерне с 11 по 21 декабря этого года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1