"Справимся с новыми вызовами": В Пекине уверены в успешном проведении Олимпиады, несмотря на новый штамм коронавируса
Соревнования в столице Китая планируется провести с 4 по 20 февраля 2022 года. Спортсмены должны разыграть 109 комплектов медалей.
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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что страна успешно и в соответствии с графиком проведёт зимнюю Олимпиаду 2022 года, несмотря на распространение нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Что касается влияния штамма "омикрон" на зимние Олимпийские игры, я думаю, что оно определённо принесёт некоторые вызовы в области профилактики и контроля, однако благодаря опыту Китая в области предотвращения распространения и борьбы с CoViD-19 я полностью уверен, что зимние Олимпийские игры будут успешно проведены в соответствии с графиком", — отметил дипломат.
Олимпиада в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля 2022 года. Планируется, что спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.
Накануне из-за появления нового штамма коронавируса была отменена зимняя Универсиада. Соревнования должны были пройти в швейцарском Люцерне с 11 по 21 декабря этого года.
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