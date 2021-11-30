Жительница Якутска в одиночку отбилась сумкой от своры собак
Сейчас на месте происшествия работает бригада по отлову животных. Прокуратура проводит проверку по факту нападения.
Скриншот © VK / yakutsk news
Нападение своры собак на жительницу Якутска. Видео © VK / yakutsk news
В Якутске в районе ипподрома свора безнадзорных собак напала на женщину. Видео момента происшествия опубликовано в группе yakutsk news в соцсети "ВКонтакте".
Судя по кадрам, местная жительница шла по заснеженной дороге с сумкой в руках, как вдруг её окружила стая животных. Псы с лаем пытались вцепиться зубами в одежду дамы. Та стала отпугивать их, размахивая сумкой. Спустя некоторое время ей всё-таки удалось убежать от собак.
Пресс-служба Окружной администрации Якутска сообщила, что в районе нападения с утра 30 ноября работает бригада по отлову животных. Отмечается, что информация о своре собак поступила накануне вечером через соцсети. По словам директора пункта передержки безнадзорных животных Екатерины Безрученко, в настоящий момент "нельзя сказать, были ли эти собаки ранее выпущены из пункта передержки. Это станет ясно после отлова".
Прокуратура Республики Саха (Якутия) проводит проверку по сообщениям о нападении, указала пресс-служба ведомства. Будет дана оценка обеспечения уполномоченными лицами безопасности жизни и здоровья граждан, полноты проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. По её результатам примут необходимые меры прокурорского реагирования.
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