Жительница Якутска в одиночку отбилась сумкой от своры собак

Нападение своры собак на жительницу Якутска. Видео © VK / yakutsk news

В Якутске в районе ипподрома свора безнадзорных собак напала на женщину. Видео момента происшествия опубликовано в группе yakutsk news в соцсети "ВКонтакте".

Судя по кадрам, местная жительница шла по заснеженной дороге с сумкой в руках, как вдруг её окружила стая животных. Псы с лаем пытались вцепиться зубами в одежду дамы. Та стала отпугивать их, размахивая сумкой. Спустя некоторое время ей всё-таки удалось убежать от собак.

Пресс-служба Окружной администрации Якутска сообщила, что в районе нападения с утра 30 ноября работает бригада по отлову животных. Отмечается, что информация о своре собак поступила накануне вечером через соцсети. По словам директора пункта передержки безнадзорных животных Екатерины Безрученко, в настоящий момент "нельзя сказать, были ли эти собаки ранее выпущены из пункта передержки. Это станет ясно после отлова".