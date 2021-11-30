В России за сутки выявили 32 648 новых случаев ковида — это минимум с 15 октября
За последние 24 часа полностью выздоровело 33 442 человека, а общее число людей, поборовших болезнь, достигло 8 329 253.
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В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 32 648 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с CoViD-19. Отмечается, что 6,9% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число случаев коронавируса за последние 24 часа выявили в Москве (+2788), Подмосковье (+2215), Санкт-Петербурге (+2103), Самарской (+908) и Воронежской (+742) области.
За сутки полностью излечилось от болезни 33 442 человека, а общее число выздоровевших достигло 8 329 253. Всего в России с начала пандемии зафиксировали 9 636 881 случай коронавируса, зарегистрировали 275 193 летальных исхода, из которых 1229 — за прошедшие сутки.
Ранее врач Александр Мясников назвал единственно верный способ противостоять штамму коронавируса "омикрон". Доктор выразил уверенность в том, что понадобится корректировка вакцин специально под эту новую мутацию.
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