В России за сутки выявили 32 648 новых случаев ковида — это минимум с 15 октября

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 32 648 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с CoViD-19. Отмечается, что 6,9% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число случаев коронавируса за последние 24 часа выявили в Москве (+2788), Подмосковье (+2215), Санкт-Петербурге (+2103), Самарской (+908) и Воронежской (+742) области.

За сутки полностью излечилось от болезни 33 442 человека, а общее число выздоровевших достигло 8 329 253. Всего в России с начала пандемии зафиксировали 9 636 881 случай коронавируса, зарегистрировали 275 193 летальных исхода, из которых 1229 — за прошедшие сутки.