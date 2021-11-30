НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России за сутки выявили 32 648 новых случаев ковида — это минимум с 15 октября

За последние 24 часа полностью выздоровело 33 442 человека, а общее число людей, поборовших болезнь, достигло 8 329 253.

30 ноября, 08:41

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 32 648 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с CoViD-19. Отмечается, что 6,9% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число случаев коронавируса за последние 24 часа выявили в Москве (+2788), Подмосковье (+2215), Санкт-Петербурге (+2103), Самарской (+908) и Воронежской (+742) области.

Инфекционист Поздняков призвал не паниковать из-за нового штамма "омикрон"

Инфекционист Поздняков призвал не паниковать из-за нового штамма "омикрон"

За сутки полностью излечилось от болезни 33 442 человека, а общее число выздоровевших достигло 8 329 253. Всего в России с начала пандемии зафиксировали 9 636 881 случай коронавируса, зарегистрировали 275 193 летальных исхода, из которых 1229 — за прошедшие сутки.

Ранее врач Александр Мясников назвал единственно верный способ противостоять штамму коронавируса "омикрон". Доктор выразил уверенность в том, что понадобится корректировка вакцин специально под эту новую мутацию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1