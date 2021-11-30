Инфекционист Тимаков спрогнозировал скорое вытеснение "дельты" новым штаммом "омикрон"

Новый штамм коронавируса "омикрон" с наибольшей вероятностью станет самым распространённым и вытеснит "дельту". Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

"Что мы с вами знаем на сегодняшний день? <...> Вирус стал однозначно более заразным, и то, что он, вероятнее всего, будет вытеснять штамм "дельта", — уточнил специалист.

Однако рано поддаваться панике, заверяет Тимаков. Новый штамм пока недостаточно изучен, чтобы делать какие-то выводы. Он напомнил, что, во-первых, пока нет информации ни об одном случае летального исхода после заражения "омикроном".

"Второе — очень малое количество госпитализаций, то есть протекает эта [болезнь] более благонадёжно, чем при всех остальных штаммах", — подчеркнул эксперт.

По мнению Тимакова, вероятный сценарий мутации коронавируса — уход от летальности к более продолжительному нахождению в организме.

"Он мутирует в сторону более длительного нахождения в нашем организме, ухода от иммунного ответа, но никак не в сторону летальности. Поэтому, если будет этот благоприятный сценарий, когда вирус захватывает весь мир, новый коронавирус вытесняет штамм "дельта", который более патогенный, но при этом он будет меньше вызывать серьёзное течение болезни, то по факту катастрофы в этом никакой нет", — заключил врач.