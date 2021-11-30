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Глава РФПИ Дмитриев назвал сроки изучения эффективности "Спутника V" против "омикрона"

По его словам, российский препарат показал очень высокую эффективность против всех существующих мутаций коронавируса.

30 ноября, 07:30
<p>Фото © Alexis Lloret / Getty Images</p>

Фото © Alexis Lloret / Getty Images

Исследование эффективности российской вакцины "Спутник V" против нового омикрон-штамма коронавируса продлится около трёх недель. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций... Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку", — сказал он в интервью телеканалу CNBC.

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При этом ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что экспериментальная работа по получению вакцины против нового штамма ковида "омикрон" займёт не больше десяти дней.

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. В ВОЗ также предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших ковидом.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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