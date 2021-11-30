Глава РФПИ Дмитриев назвал сроки изучения эффективности "Спутника V" против "омикрона"

Исследование эффективности российской вакцины "Спутник V" против нового омикрон-штамма коронавируса продлится около трёх недель. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций... Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку", — сказал он в интервью телеканалу CNBC.