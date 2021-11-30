Против "омикрона" выставят "Спутник": Глава центра Гамалеи — об эффективности прививок против нового штамма Академик РАН Александр Гинцбург подчеркнул, что пока свойства нового варианта ковида доподлинно не известны. 30 ноября, 07:58 Фото © Max Cavallari / Getty Images

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи предстоит исследовать выявленный в Африке коронавирусный штамм "омикрон", чтобы определить эффективность против него вакцины "Спутник V", рассказал Лайфу глава центра Александр Гинцбург.

— На этот вопрос можно будет ответить, когда у меня в институте будет этот штамм, а мои сотрудники определят две вещи: первое — как сыворотка, которая получается, антитела, которые получаются от "Спутника V", будут нейтрализовать этот штамм, в каком разведении — так же, как нейтрализует уханьский и все остальные, или же будет в меньшем разведении нейтрализовать. Если это будет разница в 2, в 4, в 6 раз — это не страшно, в 8 — это уже не очень хорошо, а в 10 раз — это уже будет говорить о том, что нужно будет менять вакцину, к сожалению, чтобы она могла противостоять этому новому штамму, — пояснил он.

Напомним, впервые штамм "омикрон" выявили в Ботсване, за этим последовало его распространение в Южной Африке, а оттуда — практически по всему миру. По заявлению правительства Ботсваны, новую разновидность ковида изначально нашли у четверых человек, полностью вакцинированных от CoViD-19.

Директор Научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Красильников в интервью Лайфу высказал опасения, что теоретически это может означать недостаточную эффективность существующих сейчас прививок.

— На самом деле да, потому что если он выявлен у привитых, то это означает, что антитела от того штамма, который входил в вакцину (а это китайский уханьский штамм), не нейтрализуют вирус. Поэтому, может быть, те, кто переболел, они будут более устойчивы к этому штамму, чем привитые, потому что у переболевших могут быть антитела к более близким штаммам, — предположил доктор биологических наук.

Профессор Гинцбург со своей стороны подчеркнул, что принципиально выяснить характер взаимодействия вирусной частицы нового штамма с клеткой-жертвой. По его мнению, определённо плохой новостью будет узнать, что "омикрон" произошёл от "дельты".

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— В дельта-штамме самое неприятное не в том, что он изменился, а в том, что у него изменился характер взаимодействия, и в результате этого с момента заражения до тяжёлых случаев заболевания проходит не как у всех предыдущих штаммов 10, 12, 14 дней, а проходит три-четыре дня. И у вакцинированных — в том числе и "Спутником V" — клетки памяти не успевают сработать, поэтому необходимо каждые шесть месяцев ревакцинироваться, поддерживать уровень антител. А у невакцинированных иммунная система не успевает за три-четыре дня выработать антитела, поэтому у невакцинированных на фоне дельта-штамма количество тяжёлых и очень тяжёлых случаев резко увеличивается. Если у этого нового африканского штамма не изменился характер взаимодействия и он такой же, как у "дельты", то это очень плохо, а если он всё-таки не потомок "дельты" или в результате большого количества мутаций он утратил это свойство образовывать синцитий (кластер из клеток, объединённых под общей мембраной. — Прим. Лайфа), то тогда это ерунда и никак не повлияет на нашу с вами борьбу за наше безвирусное дальнейшее существование, — заверил академик РАН.

Он добавил, что при необходимости создать обновлённую версию вакцины "Спутник V" можно будет всего за пару недель.

Авторы Адель Романенкова