Военный вертолёт разбился в Азербайджане, есть погибшие
Винтокрылая машина потерпела крушение в районе города Хызы, ЧП произошло во время тренировочного полёта.
Фото © DEFENSE MINISTRY OF AZERBAIJAN / HANDOUT / Anadolu Agency via Getty Images
Вертолёт Госпогранслужбы Азербайджана рухнул в районе города Хызы около 10:40 по местному времени, несколько человек погибли. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Азербайджан".
Точное число жертв авиакатастрофы, как и пострадавших, не приводится. Известно, что винтокрылая машина выполняла тренировочный полёт. Факт крушения уже подтвердили как в самой Госпогранслужбе, так и в Генпрокуратуре республики. Ведомства ведут расследование причин ЧП.
Ранее Лайф сообщал, что в Парагвае при крушении военного вертолёта погибло три человека. Несчастный случай произошёл на территории военно-воздушной базы.
Лента новостей
В России за сутки выявили 32 648 новых случаев ковида — это минимум с 15 октября
сегодня в 08:41
Сугробы на тротуарах, пробки на дорогах: Петербург завалило снегом в последний день осени
сегодня в 08:38
"Не совсем ясные правила": Лыжник Пеллегрино объяснил напряжённые отношения между сборными России и Норвегии
сегодня в 08:38
Комментариев: 0