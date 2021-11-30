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Военный вертолёт разбился в Азербайджане, есть погибшие

Винтокрылая машина потерпела крушение в районе города Хызы, ЧП произошло во время тренировочного полёта.

30 ноября, 08:44
<p>Фото © DEFENSE MINISTRY OF AZERBAIJAN / HANDOUT / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © DEFENSE MINISTRY OF AZERBAIJAN / HANDOUT / Anadolu Agency via Getty Images

Вертолёт Госпогранслужбы Азербайджана рухнул в районе города Хызы около 10:40 по местному времени, несколько человек погибли. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Азербайджан".

Точное число жертв авиакатастрофы, как и пострадавших, не приводится. Известно, что винтокрылая машина выполняла тренировочный полёт. Факт крушения уже подтвердили как в самой Госпогранслужбе, так и в Генпрокуратуре республики. Ведомства ведут расследование причин ЧП.

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Ранее Лайф сообщал, что в Парагвае при крушении военного вертолёта погибло три человека. Несчастный случай произошёл на территории военно-воздушной базы.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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