Военный вертолёт разбился в Азербайджане, есть погибшие

Вертолёт Госпогранслужбы Азербайджана рухнул в районе города Хызы около 10:40 по местному времени, несколько человек погибли. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Азербайджан".

Точное число жертв авиакатастрофы, как и пострадавших, не приводится. Известно, что винтокрылая машина выполняла тренировочный полёт. Факт крушения уже подтвердили как в самой Госпогранслужбе, так и в Генпрокуратуре республики. Ведомства ведут расследование причин ЧП.