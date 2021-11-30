Утро 30 ноября в Петербурге. Видео © LIFE; VK / Администрация Гатчинского района

Санкт-Петербург завалило снегом в ночь на 30 ноября, что сильно осложнило ситуацию на дорогах. В распоряжении Лайфа оказались видео с городских улиц, их в редакцию прислали гражданские журналисты через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

На кадрах видно, что людям приходится перебираться через большие сугробы, а машины стоят в пробках из-за внезапных осадков. В свою очередь в городском Комитете по благоустройству сообщили, что за прошедшие сутки с улиц вывезли свыше 7,7 тысячи кубометров снега. Ночью работала 1000 единиц техники, а также 490 дворников.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что за последние 12 часов в Северной столице выпала почти треть месячной нормы осадков — 16 мм.

"Учитывая, что вчера высота снежного покрова в Санкт-Петербурге составляла 3 см и всю ночь шёл снег, с интересом ждём новых данных о снежном покрове", — написал синоптик в "Фейсбуке".

По данным "Яндекса", пробки на дорогах города к 9 утра достигали десяти баллов.