"Аэрофлот" в декабре возобновит регулярные рейсы в Гавану

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные полёты в Гавану (Куба). Рейсы будут выполняться с 21 декабря дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Продажа билетов открыта, сообщили Лайфу в пресс-службе департамента общественных связей перевозчика.

"Полёты в Гавану будут осуществляться на новейших в парке "Аэрофлота" широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A350. Лайнер вмещает 316 пассажиров в трёх классах обслуживания: 28 мест класса "бизнес", 24 места класса "комфорт", 264 места класса "эконом", — указано в релизе.

Для пассажиров всех классов предусмотрен ряд услуг, способных сделать трансатлантический перелёт максимально комфортным. В их числе — мультимедийная система развлечений, landscape-камеры для наблюдения за полётом и доступ в Интернет по сети Wi-Fi. Также в экономклассе расстояние между креслами увеличено до 78,8 сантиметра, в "комфорте" появилось специальное меню, кресло с увеличенным углом отклонения спинки, мониторами диагональю 13" (33 см), индивидуальным освещением и розеткой для зарядки гаджетов.

"Путешественникам класса "бизнес" предлагаются уникальные просторные кабины — сьюты с собственным мини-баром, создающие особое приватное пространство. Каждое место оборудовано монитором 21" (53 см), а кресла раскладываются в полноценную двухметровую кровать", — добавили в пресс-службе.

Гавана — крупнейший город и столица Республики Куба. Она станет вторым пунктом в государстве, куда "Аэрофлот" будет выполнять регулярные рейсы. Так, самолёты авиакомпании с июня этого года трижды в неделю летают на курорт Варадеро.