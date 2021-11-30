Клуб КХЛ "Автомобилист" уволил канадского тренера Питерса
Его место занял Николай Заварухин, ранее работавший в команде ассистентом наставника.
Фото © ХК "Автомобилист"
Екатеринбургский "Автомобилист" объявил об отставке канадского специалиста Билла Питерса с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
"Мы благодарим Билла за работу в нашем клубе и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!" — говорится в сообщении пресс-службы "Автомобилиста".
Новым наставником екатеринбургского клуба стал Николай Заварухин, ранее работавший в тренерском штабе Питерса. Его контракт рассчитан до завершения сезона 2022/23. Заварухину будут помогать ассистенты Герман Титов и Игорь Уланов, наставник голкиперов Константин Власов, а также тренер по ОФП Алексей Селивёрстов.
Питерс возглавил "Автомобилист" в апреле 2020 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне вышел в плей-офф, уступив в первом раунде омскому "Авангарду" (1–4).
В текущем сезоне уральская команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав в 33 матчах 34 очка. В семи последних встречах регулярного чемпионата "Автомобилист" потерпел семь поражений.
Комментариев: 0