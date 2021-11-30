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Клуб КХЛ "Автомобилист" уволил канадского тренера Питерса

Его место занял Николай Заварухин, ранее работавший в команде ассистентом наставника.

30 ноября, 08:19
<p>Фото © ХК "Автомобилист"</p>

Фото © ХК "Автомобилист"

Екатеринбургский "Автомобилист" объявил об отставке канадского специалиста Билла Питерса с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

"Мы благодарим Билла за работу в нашем клубе и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!" — говорится в сообщении пресс-службы "Автомобилиста".

Новым наставником екатеринбургского клуба стал Николай Заварухин, ранее работавший в тренерском штабе Питерса. Его контракт рассчитан до завершения сезона 2022/23. Заварухину будут помогать ассистенты Герман Титов и Игорь Уланов, наставник голкиперов Константин Власов, а также тренер по ОФП Алексей Селивёрстов.

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Питерс возглавил "Автомобилист" в апреле 2020 года. Под его руководством клуб в прошлом сезоне вышел в плей-офф, уступив в первом раунде омскому "Авангарду" (1–4).

В текущем сезоне уральская команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав в 33 матчах 34 очка. В семи последних встречах регулярного чемпионата "Автомобилист" потерпел семь поражений.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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