Финалисты "Твоего хода" во время церемонии награждения сделали предложения своим девушкам. Видео © VK / Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход"

Финалисты Всероссийского конкурса "Твой ход" Владислав Запылихин и Вячеслав Григорьев во время торжественной церемонии закрытия финала соревнования сделали предложения руки и сердца своим возлюбленным. Трогательные моменты попали в трансляцию мероприятия.

Как сообщает пресс-служба конкурса, Владислав Запылихин и Яна Миленькая учатся вместе на четвёртом курсе РАНХиГС на факультете государственного управления экономикой. Они познакомились в университете и встречаются уже 2,5 года. Оба активно участвуют в проектах президентской платформы "Россия — страна возможностей". Накануне финала молодой человек попросил руку и сердце возлюбленной у её отца, а затем воплотил свою идею при помощи организаторов конкурса.

"На мгновенье мир остановился. Я увидела Влада, его глаза, кольцо, цветы. Это сказка, которая ожила на "Твоём ходе"! Я очень рада, что мы можем начать новый этап нашей жизни, и, конечно, у нас всё получится", — поделилась своими впечатлениями девушка.

Вторая влюблённая пара — из Ростова-на-Дону. Вячеслав Григорьев учится в РГЭУ на кафедре менеджмента, а Мария Мережкина — в Ростовском медицинском университете. Молодые люди познакомились в 2019 году во время съёмок студенческого проекта.

"До сих пор не понимаю, что произошло, как у Славы в руках оказался микрофон, почему все смотрят на нас? Я совершенно ни о чём не подозревала, для меня предложение стало полной неожиданностью. И вот на моём пальце кольцо и я плачу от счастья", — призналась Мережкина.