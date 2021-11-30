В "Листвяжной" остаются тела 38 горняков и двух спасателей
Отмечается, что в зону поражения от взрыва метана попал практически весь 41 километр выработок шахты.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса
В шахте "Листвяжная" Кемеровской области после аварии пока остаются тела 38 горняков и двух спасателей. Об этом сообщил гендиректор ФГУП "ВГСЧ" Николай Медведев на заседании рабочей группы правительственной комиссии. К настоящему моменту обнаружено 20 тел, ещё 20 пока не найдены.
"В настоящее время в горных выработках шахты находится 40 человек, из них 38 горнорабочих и два горноспасателя", — сказал Медведев.
Он также отметил, что от взрыва метана пострадали почти все выработки шахты протяжённостью 41 километр. Уточняется, что обследовать нужно ещё пять из них. Ударной волной было разрушено большинство вентиляционных сооружений, а также шлюзы и перемычки, что привело к нарушению вентиляции.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. В течение двух дней после аварии на поверхность удалось поднять тела восьми шахтёров и трёх горноспасателей.
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