В "Листвяжной" остаются тела 38 горняков и двух спасателей

В шахте "Листвяжная" Кемеровской области после аварии пока остаются тела 38 горняков и двух спасателей. Об этом сообщил гендиректор ФГУП "ВГСЧ" Николай Медведев на заседании рабочей группы правительственной комиссии. К настоящему моменту обнаружено 20 тел, ещё 20 пока не найдены.

"В настоящее время в горных выработках шахты находится 40 человек, из них 38 горнорабочих и два горноспасателя", — сказал Медведев.