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Глава камчатского села Людмила Новицкая пропала в тундре на севере края

Руководитель местной администрации и её водитель не выходят на связь уже более суток. Спасатели и добровольцы ведут поиски.

30 ноября, 07:20

Фото © Pixabay

Глава села Аянка Камчатского края Людмила Новицкая пропала вместе с водителем в тундре на севере региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию Пенжинского района.

"Людмила Новицкая с водителем на снегоходе выехали из села Каменское, заехав по пути в посёлок Оклан. 29 ноября в районе 09:00 они выдвинулись по направлению к Аянке. До пункта назначения они так и не добрались", — пояснили агентству.

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Уточняется, что поисками главы села и её водителя занимаются спасатели и добровольцы, однако всё осложняет циклон.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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