Глава камчатского села Людмила Новицкая пропала в тундре на севере края

Глава села Аянка Камчатского края Людмила Новицкая пропала вместе с водителем в тундре на севере региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Администрацию Пенжинского района.

"Людмила Новицкая с водителем на снегоходе выехали из села Каменское, заехав по пути в посёлок Оклан. 29 ноября в районе 09:00 они выдвинулись по направлению к Аянке. До пункта назначения они так и не добрались", — пояснили агентству.

Уточняется, что поисками главы села и её водителя занимаются спасатели и добровольцы, однако всё осложняет циклон.