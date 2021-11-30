В Тюмени двухлетний малыш погиб, уронив на себя старый телевизор
Трагедия произошла, когда мама ребёнка ненадолго отлучилась из дома. Вернувшись, женщина застала страшную картину.
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В Тюмени двухлетний малыш погиб, уронив на себя старый телевизор. Трагедия произошла в квартире в одной из новостроек 24 ноября, передаёт 72.ru.
Как уточнил источник портала, мальчик остался дома без присмотра мамы, та ненадолго отлучилась. Вернувшись, женщина увидела страшную картину — сын лежал на полу, придавленный телевизором. На голове и лице малыша были травмы. Привести в чувство ребёнка мама не смогла, он умер.
Прибывшим на место происшествия врачам не оставалось ничего другого, как констатировать смерть мальчика. Следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Известно, что в семье малыша есть и другие дети.
Похожий случай произошёл в Бурятии пару лет назад. Там двухлетний мальчик случайно задел неустойчивый стол, на котором стоял тяжёлый ламповый телевизор, в результате тот упал малышу на голову. Мальчика госпитализировали с травмой головы, спасти его не удалось.
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