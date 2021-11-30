В Тюмени двухлетний малыш погиб, уронив на себя старый телевизор. Трагедия произошла в квартире в одной из новостроек 24 ноября, передаёт 72.ru.

Как уточнил источник портала, мальчик остался дома без присмотра мамы, та ненадолго отлучилась. Вернувшись, женщина увидела страшную картину — сын лежал на полу, придавленный телевизором. На голове и лице малыша были травмы. Привести в чувство ребёнка мама не смогла, он умер.

Прибывшим на место происшествия врачам не оставалось ничего другого, как констатировать смерть мальчика. Следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Известно, что в семье малыша есть и другие дети.