Мощный ураган оставил жителей Крыма без света, затопил яхты и занёс жёлтый дождь из Африки

Последствия непогоды в Крыму. Видео © t.me / bobkina8

29 ноября тёплые воздушные массы принесли в Крым, где бушевал мощный ураган, песок из районов Северной Африки. Местами на полуострове выпал жёлтый песочный дождь, произошло это незадолго до разгула стихии. Об этом сообщила начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с РИА "Новости".

"Песня для автомоек", — заявила автор видео, опубликованного в одном из телеграм-каналов. Крымчане активно делятся записями, на которых видно, чем обернулись необычные осадки. Машины покрылись песком, который так просто пальцем не сотрёшь. Известно, что такой дождь прошёл в Ялте, Алупке, Симферополе и других районах Крыма в первой половине понедельника, на полуострове было очень тепло — до 20 градусов выше нуля.

"Это связано с тем, что ветер был очень сильным по всем высотам. И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение — вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары", — сообщила Любецкая.

Пресс-служба Министерства энергетики РФ в "Твиттере" поделилась, что после сильного ветра в Крыму 29 ноября, из-за которого оказались обесточены населённые пункты, продолжаются восстановительные работы. Сейчас без электричества остаётся порядка 12 тысяч человек.

"Специалисты восстановили электроснабжение большей части потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных составляет около 12 тысяч человек", — говорится в релизе.

Из-за непогоды в республике есть пострадавшие. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что в результате падения деревьев и крупных веток было травмировано пять крымчан. Из них четверо госпитализированы, пишет ТАСС.

В пресс-службе ГКУ РУ "Крым-Спас" указали, что 29 ноября в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений зафиксировано 65 происшествий, связанных с падением деревьев. В числе территорий, в которых замечены последствия непогоды, — Симферополь, Ялта, Джанка, Алушта, Кировский район, Армянск, Феодосия, Судак и Саки. Сотрудники "Крым-Спаса" участвуют в ликвидации последствий разгула стихии.

"Вчера, в 18:45, на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что по адресу город Ялта, улица Сосновая в результате штормовых погодных условий на газовую трубу упала часть ствола дерева. Требуется помощь спасателей", — сказано в сообщении.

Однако на этом происшествия не заканчиваются. В Крыму из-за штормового ветра затонули две яхты: одна в Керчи, другая в Ялте, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота и ялтинской горадминистрации.

"В Керченском порту грузопассажирского терминала затонула яхта частная. Никто не пострадал", — сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Глава Администрации Ялты Янина Павленко рассказала журналистам, что в акватории порта города пострадало пять судов, прибитых на якорях к пирсу, подтопление исключено. Это произошло из-за ураганного ветра. Речь идёт о судне "Кронштадт", теплоходах "Форос-1", "Ливадия", "Санта-Барбара", "Крым". Также затонула парусно-моторная яхта "Славия". Павленко уточнила, что на её борту нет топлива, пострадавшие отсутствуют.