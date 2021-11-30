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Состояние выжившего на "Листвяжной" спасателя Заковряшина остаётся стабильным

Положительная динамика есть, уверяют врачи. В стационаре находится в общей сложности 20 человек, пострадавших при ЧП на шахте.

30 ноября, 08:20
<p>Выживший Александр Заковряшин. Фото © LIFE</p>

Выживший Александр Заковряшин. Фото © LIFE

Состояние помощника командира взвода горноспасателей Александра Заковряшина, который выжил после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, остаётся стабильным. Об этом на заседании рабочей группы правительственной комиссии рассказал глава ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин.

Как пояснил Шульгин, сегодня утром он общался с главврачом больницы, где Заковряшин находится на лечении. Состояние пациента "динамично идёт вперёд", медики отмечают положительную динамику.

"Сейчас находится 20 человек в стационаре, состояние их удовлетворительное, 12 человек находятся на амбулаторном [лечении]. Три человека выписаны", — указал начальник областного ГУ МЧС России.

"Попал на свежую струю": Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель рассказал, как выбрался на поверхность

"Попал на свежую струю": Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель рассказал, как выбрался на поверхность

Между тем врио главы МЧС России Александр Чуприян назвал правильным решение о выводе горноспасателей после роста уровня окиси углерода в шахте. Начальник ведомства отметил, что далось оно тяжело. Одновременно в "Листвяжной" находилось 215 спасателей.

"И когда люди стали терять сознание, а это первый признак отравления оксидом углерода, то было принято тяжёлое, но, с моей точки зрения, абсолютно правильное решение о выводе этих спасателей, чтобы не загубить 215 человек", — подчеркнул Чуприян.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. В течение двух дней после аварии на поверхность удалось поднять тела восьми шахтёров и трёх горноспасателей.

В "Листвяжной" остаются тела 38 горняков и двух спасателей

В "Листвяжной" остаются тела 38 горняков и двух спасателей

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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