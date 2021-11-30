Состояние выжившего на "Листвяжной" спасателя Заковряшина остаётся стабильным

Состояние помощника командира взвода горноспасателей Александра Заковряшина, который выжил после трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, остаётся стабильным. Об этом на заседании рабочей группы правительственной комиссии рассказал глава ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин.

Как пояснил Шульгин, сегодня утром он общался с главврачом больницы, где Заковряшин находится на лечении. Состояние пациента "динамично идёт вперёд", медики отмечают положительную динамику.

"Сейчас находится 20 человек в стационаре, состояние их удовлетворительное, 12 человек находятся на амбулаторном [лечении]. Три человека выписаны", — указал начальник областного ГУ МЧС России.

Между тем врио главы МЧС России Александр Чуприян назвал правильным решение о выводе горноспасателей после роста уровня окиси углерода в шахте. Начальник ведомства отметил, что далось оно тяжело. Одновременно в "Листвяжной" находилось 215 спасателей.