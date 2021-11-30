"Проблемы, которые были в Зеефельде между Клебо и Устюговым и в Оберстдорфе между Большуновым и Клебо, на мой взгляд, были созданы из-за не совсем ясных правил FIS, которые не всегда правильно интерпретировались судьями. Всё это создало путаницу для всех нас. Были моменты, когда мы не понимали, что можно делать, а что нет, как, например, в ситуации с обгонами у упавших российских лыжников на "Тур де Ски", — заявил Пеллегрино.