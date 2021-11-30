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"Не совсем ясные правила": Лыжник Пеллегрино объяснил напряжённые отношения между сборными России и Норвегии

Подготовку к олимпийскому сезону он проводил в группе тренера сборной России Маркуса Крамера.

30 ноября, 08:38
<p>Федерико Пеллегрино (справа) с тренером сборной России Маркусом Крамером. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWtmQvQsT-r/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chiccopelle</a></p>

Федерико Пеллегрино (справа) с тренером сборной России Маркусом Крамером. Фото © Instagram / chiccopelle

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино заявил, что напряжённые отношения между спортсменами из России и Норвегии связаны с не совсем ясными правилами обгона, установленными Международной федерацией (FIS). Об этом сообщает "Чемпионат".

Подготовку к нынешнему сезону Пеллегрино проводил в группе тренера сборной России Маркуса Крамера.

"Проблемы, которые были в Зеефельде между Клебо и Устюговым и в Оберстдорфе между Большуновым и Клебо, на мой взгляд, были созданы из-за не совсем ясных правил FIS, которые не всегда правильно интерпретировались судьями. Всё это создало путаницу для всех нас. Были моменты, когда мы не понимали, что можно делать, а что нет, как, например, в ситуации с обгонами у упавших российских лыжников на "Тур де Ски", — заявил Пеллегрино.

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Нынешний сезон стартовал на прошлой неделе в финской Руке. Перед воскресной гонкой преследования на 15 километров вся сборная Норвегии снялась с соревнований из-за мороза. Победу одержал действующий обладатель Кубка мира россиянин Александр Большунов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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