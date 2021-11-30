"Не совсем ясные правила": Лыжник Пеллегрино объяснил напряжённые отношения между сборными России и Норвегии
Подготовку к олимпийскому сезону он проводил в группе тренера сборной России Маркуса Крамера.
Федерико Пеллегрино (справа) с тренером сборной России Маркусом Крамером. Фото © Instagram / chiccopelle
Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино заявил, что напряжённые отношения между спортсменами из России и Норвегии связаны с не совсем ясными правилами обгона, установленными Международной федерацией (FIS). Об этом сообщает "Чемпионат".
Подготовку к нынешнему сезону Пеллегрино проводил в группе тренера сборной России Маркуса Крамера.
"Проблемы, которые были в Зеефельде между Клебо и Устюговым и в Оберстдорфе между Большуновым и Клебо, на мой взгляд, были созданы из-за не совсем ясных правил FIS, которые не всегда правильно интерпретировались судьями. Всё это создало путаницу для всех нас. Были моменты, когда мы не понимали, что можно делать, а что нет, как, например, в ситуации с обгонами у упавших российских лыжников на "Тур де Ски", — заявил Пеллегрино.
Нынешний сезон стартовал на прошлой неделе в финской Руке. Перед воскресной гонкой преследования на 15 километров вся сборная Норвегии снялась с соревнований из-за мороза. Победу одержал действующий обладатель Кубка мира россиянин Александр Большунов.
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