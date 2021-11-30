Москвичей попросили по возможности не выходить на улицу из-за непогоды

Власти Москвы просят жителей города по возможности воздержаться от пребывания на улице из-за непогоды, которая обрушилась на столичный регион. Так, в ночь на 30 ноября в отдельных районах города выпало более четверти месячной нормы осадков — до 16 миллиметров.

Кроме того, москвичам советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а за рулём строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Для предотвращения нештатных ситуаций на улицах города круглосуточно дежурят 300 аварийных бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Кроме того, электросетевые компании занимаются подготовкой источников аварийного питания, а городские власти приняли необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.