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Москвичей попросили по возможности не выходить на улицу из-за непогоды

Для предотвращения нештатных ситуаций на улицах города круглосуточно дежурят 300 аварийных бригад и около 290 единиц техники.

30 ноября, 08:49

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Власти Москвы просят жителей города по возможности воздержаться от пребывания на улице из-за непогоды, которая обрушилась на столичный регион. Так, в ночь на 30 ноября в отдельных районах города выпало более четверти месячной нормы осадков — до 16 миллиметров.

Кроме того, москвичам советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а за рулём строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Для предотвращения нештатных ситуаций на улицах города круглосуточно дежурят 300 аварийных бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Кроме того, электросетевые компании занимаются подготовкой источников аварийного питания, а городские власти приняли необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов", — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

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Напомним, ранее метеорологи предупредили, что в последний день осени, 30 ноября, в Москве ожидаются сильнейшие за 60 лет осадки, интенсивный дождь будет идти ночью и утром, а во второй половине дня сменится снегопадом. В столице уже обновился суточный рекорд по максимальной температуре воздуха — столбики термометров достигли плюс 7,5 градуса, однако ближе к вечеру начнёт холодать, температура понизится до минус одного-трёх градусов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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