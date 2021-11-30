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Путин не видит здравого ответа на вопрос, зачем НАТО продвинулось к границе России

В 90-х и начале нулевых отношения нашей страны и коллективного Запада были практически безоблачными, напомнил глава государства.

30 ноября, 12:53

Фото © Kremlin.ru

Красные линии между Россией и Западом имеют "умозрительный характер". Однако нет здравого ответа на вопрос, зачем НАТО расширилось до границ РФ, заявил глава государства Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Отношения между Россией и коллективным Западом в 90-е годы и начале 2000-х были почти безоблачными. Но зачем надо было продвигать НАТО к нашим границам? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений", — сообщил президент, отметив, что западные страны и РФ были "почти союзниками", но, несмотря на просьбы с нашей стороны, "инфраструктура подошла к российской границе".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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