Путин не видит здравого ответа на вопрос, зачем НАТО продвинулось к границе России

"Отношения между Россией и коллективным Западом в 90-е годы и начале 2000-х были почти безоблачными. Но зачем надо было продвигать НАТО к нашим границам? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений", — сообщил президент, отметив, что западные страны и РФ были "почти союзниками", но, несмотря на просьбы с нашей стороны, "инфраструктура подошла к российской границе".