Путин не видит здравого ответа на вопрос, зачем НАТО продвинулось к границе России
В 90-х и начале нулевых отношения нашей страны и коллективного Запада были практически безоблачными, напомнил глава государства.
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Красные линии между Россией и Западом имеют "умозрительный характер". Однако нет здравого ответа на вопрос, зачем НАТО расширилось до границ РФ, заявил глава государства Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".
"Отношения между Россией и коллективным Западом в 90-е годы и начале 2000-х были почти безоблачными. Но зачем надо было продвигать НАТО к нашим границам? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений", — сообщил президент, отметив, что западные страны и РФ были "почти союзниками", но, несмотря на просьбы с нашей стороны, "инфраструктура подошла к российской границе".
Ранее Путин отреагировал на сообщения о войсках России на границе с Украиной. Глава государства обратил внимание, что Москва также испытывает озабоченность из-за масштабных учений Запада на границе РФ, в том числе незапланированных.
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