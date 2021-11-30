Путин объяснил, чем грозит появление ударных комплексов на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил, что если на Украине появятся ударные комплексы, представляющие угрозу для нашей страны, то РФ придётся ответить зеркально.

"Если на территории Украины комплексы ударные возникнут, подлётное время до Москвы будет пять минут. <...> А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам угрожает. А мы можем это сделать уже сейчас. Мы сейчас испытали. И успешно", — сказал Путин на форуме ВТБ "Россия зовёт!".

Глава государства подчеркнул, что с начала 2022 года на вооружении появится новая морская ракета, подлётное время которой будет также составлять пять минут. При этом российский лидер надеется, что "не дойдёт до этого", а чувства смысла и ответственности будут преобладать.