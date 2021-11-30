Лавров заявил о переброске НАТО военной техники на границы с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс перебрасывает военную технику к границам России. По словам дипломата, Запад уже не первый год провоцирует Украину и не только её на антироссийские действия. Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал на совместной пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом Альберту Франку Франсой.

"Поближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируются всё большие силы и средства при поддержке возрастающего числа западных инструкторов", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что против Донецка и Луганска применяются прямо запрещённые Минскими договорённостями тяжёлые вооружения, в том числе беспилотники. И Россия не имеет права исключать, что киевский режим может "сорваться на военную авантюру". Лавров подчеркнул, что всё это создаёт угрозу безопасности РФ.