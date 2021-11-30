Нового гендиректора Twitter раскритиковали за расистский пост 11-летней давности

Пользователи Twitter раскритиковали пост нового гендиректора платформы Парага Агравала о том, что все белые являются расистами. Об этом сообщает Daily Mail. Интересно, что тот самый твит инженер опубликовал ещё в 2010-м.

В 2020 году Агравал заявил, что компания должна "меньше уделять внимания" свободе слова. Вместе с тем дал понять, что не собирается рассматривать платформу в качестве площадки, определяющей границы свободы слова. И похвастался, что компания "не связана с Первой поправкой" к американской конституции, гарантирующей свободу слова, прессы, вероисповедания и право обращаться к правительству. Также всплыл пост Агравала 11-летней давности.

"Если они не будут делать различий между мусульманами и экстремистами, то почему я тогда должен делать различия между белыми и расистами?" — написал он в октябре 2010 года.

Пользователи "Твиттера" отметили, что Агравал процитировал отрывок из программы, в которой говорилось об увольнении политического обозревателя Хуана Уильямса, признавшегося в нервном состоянии из-за мусульман в самолёте. А кто-то заметил, что нельзя "бороться с расизмом ещё большим расизмом".